Стал известен график приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в декабре 2019 года
|
Сорокин Юрий Юрьевич
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3 декабря 10.00-13.00
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Антонов Виктор Васильевич
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10 декабря 10.00-13.00
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Яников Владимир Николаевич
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11 декабря 10.00-13.00
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Котов Александр Алексеевич
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19 декабря 10.00-12.00
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Дитрих Игорь Иванович
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24 декабря 14.00-17.00
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Драгунова Лидия Александровна
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25 декабря 10.00-13.00
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в декабре 2019 года
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Воробьёв Владимир Николаевич
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3 декабря 14.00-17.00
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Иванов Денис Олегович
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5 декабря 14.00-17.00
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Мусиенко Сергей Сергеевич
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10 декабря 14.00-17.00
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Белов Эдуард Николаевич
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11 декабря 14.00-17.00
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Тюменцев Валерий Анатольевич
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12 декабря 14.00-17.00
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Стороненков Григорий Иванович
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18 декабря 14.00-17.00
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Николаева Любовь Алексеевна
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19 декабря
14.00-17.00
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Невалённая Галина Ивановна
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25 декабря 14.00-17.00
Напомним, депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12.
Юридическая клиника – вторник с 15.00 - 17.00.