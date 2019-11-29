Общество

«Почта России» потратит 443 миллиона рублей на рекламу в интернете со звездами Instagram

«Почта России» организовала тендер на рекламную кампанию в интернете, следует из материалов на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 443,4 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

«Оказание услуг по информированию физических и юридических лиц РФ о доступных услугах "Почты России", существующих и внедряемых, в том числе мобильного приложения и других цифровых продуктах, с помощью сети интернет», - говорится в описании (орфография и пунктуация сохранены).

Техзадание предусматривает, что подрядчик должен будет сделать не менее шести видеороликов о «Почта России» для интернета, в том числе не менее трех роликов о почтовых продуктах и услугах.

Предполагается, что к съемкам должна быть привлечена как минимум одна медийная персона с количеством подписчиков в Instagram не менее 1 млн человек, и еще одна - не менее чем с 200 тыс. подписчиков.

Также исполнитель должен разработать 10 промостраниц и 30 оригинальных макетов баннеров для размещения в интернете.

Заявки будут приниматься до 17 декабря, итоги подведут 20 декабря. Услуги должны быть оказаны до 30 июня 2020 года.