Общество

Великолукская команда стала победителем областных соревнований по технике пешеходного туризма

В Пскове на базе средней школы №16 им. Героя России Алексея Воробьева состоялись областные соревнования по технике пешеходного туризма. На соревнования приехали юные туристы из 10 районов, двух городов - Псков и Великие Луки, а также из Пушкиногорской санаторной школы-интерната. На открытии участников соревнований приветствовал первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в первый день соревнований каждый из участников прошел дистанцию «Дистанция пешеходная» (личка) 2 класса. Быстрее всех среди мальчиков финишировал Олег Воднев, среди девочек - Маргарита Иванова. Оба являются воспитанниками Центра «Патриот» Пскова.

На второй день приглашались команды, которые заняли 1-6 места по результатам первого дня: город Псков, город Великие Луки, Псковский, Опочецкий, Куньинский, Плюсский районы.

В упорной борьбе лавры победителей достались команде из города Великие Луки, серебряными призерами стала команда города Пскова. 3 место заслуженно получила команда Опочецкого района.