Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Путь к сердцу машины
8 декабря в Доме офицеров
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
История любви от Куценко
Информирован - значит вооружен
Онлайн-конференция для псковских НКО
Да будет свет!
Монобизнес vs. многопрофильность
«Не зарастет народная тропа...»
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где отпраздновать корпоратив?
Мембранные сапоги Nordman
Господдержка для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 29.11.2019 17:425 Псковские медиа: Кому нужна свобода слова? 02.12.2019 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.12.2019 12:570 «Почта России» потратит 443 миллиона рублей на рекламу в интернете со звездами Instagram 02.12.2019 12:540 Великолукская команда стала победителем областных соревнований по технике пешеходного туризма 02.12.2019 12:510 На службу по контракту приглашает псковичей городской военный комиссариат 02.12.2019 12:350 Календарная зима в Пскове началась со снега. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 27.11.2019 09:034 36-летняя певица Максим шокировала своим видом подписчиков 26.11.2019 13:478 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд 26.11.2019 17:578 Мать 5-летней псковички, умершей от рака: У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно 25.11.2019 17:529 Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы 25.11.2019 14:544 На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская инспекция труда опубликовала план проверок в декабре

02.12.2019 13:15|ПсковКомментариев: 0

Государственная  инспекция  труда  в  Псковской  области согласно плану проверок  на 2019 год  в  декабре проверит  соблюдение  трудового  законодательства и норм  охраны  труда  в  организациях и ИП:

  • ООО «Полина»
  • ООО «Стройпартнер»
  • ООО «Стройтехсервис»
  • ООО «Аллега»
  • ООО «Озерное»
  • ООО «Псков газ»
  • ООО «Феникс групп»
  • МУП  «Сервис»
  • ИП  Сизов С.П.
Теги: #инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будет ли лучше ЖКУ оплачивать по единой квитанции?
В опросе приняло участие 310 человек
02.12.2019, 13:150 Псковская инспекция труда опубликовала план проверок в декабре 02.12.2019, 13:060 В СКР рассказали о погибшем на пожаре в Острове мужчине 02.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.12.2019, 12:570 «Почта России» потратит 443 миллиона рублей на рекламу в интернете со звездами Instagram
02.12.2019, 12:540 Великолукская команда стала победителем областных соревнований по технике пешеходного туризма 02.12.2019, 12:510 На службу по контракту приглашает псковичей городской военный комиссариат 02.12.2019, 12:400 Частицу мощей святителя Тихона преподнес в дар храму Успения Божией Матери в Стругах Красных митрополит Псковский и Порховский. ФОТО 02.12.2019, 12:351 Календарная зима в Пскове началась со снега. ФОТО
02.12.2019, 12:260 В сгоревшем нежилом доме в Острове обнаружили труп мужчины 02.12.2019, 12:140 Стал известен график приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 02.12.2019, 12:060 Показ фильма «Гив ми либерти» впервые состоится в псковском киноклубе Videodrome 02.12.2019, 12:020 На лекцию о Творожковском монастыре приглашают сегодня псковичей
02.12.2019, 11:490 В Опочецком районе пострадал водитель перевернувшегося КАМАЗа. ФОТО 02.12.2019, 11:430 Юные псковичи вернулись на лидирующие позиции по итогам первенства СЗФО 02.12.2019, 11:341 «Постскриптум»: Бюджет Псковской области и страсти по АЗС 02.12.2019, 11:262 ОЭЗ «Моглино» заняла лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности
02.12.2019, 11:140 Пожилой велосипедист скончался после наезда «Рено» 02.12.2019, 11:120 В Эстонии сообщили, что шторм в октябре нанес ущерб инфраструктуре границы с Россией 02.12.2019, 10:560 Почти 12 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области с мая по сентябрь 02.12.2019, 10:511 Светлана Калинина о жильцах аварийных домов в Пскове: Люди стали заложниками объектов культурного наследия
02.12.2019, 10:241 Псковским Россельхознадзором выявлен факт ввоза 22,5 тонн муки по поддельному фитосанитарному сертификату 02.12.2019, 10:160 В Пскове прошел регионального этапа Всероссийской олимпиады «Софиум» 02.12.2019, 10:024 На ТВ могут запретить рекламу лекарств 02.12.2019, 09:500 ЦБ создаст базу устройств для борьбы с отмыванием денег
02.12.2019, 09:402 Псковская область вошла в число регионов, где почти нет людей с высокой зарплатой 02.12.2019, 09:200 Ученики Ольгинской гимназии научили воспитанников Яммской школы-интерната рисовать на воде 02.12.2019, 09:054 Очередной пикет против строительства АЗС провели псковские «справедливороссы» у Мирожского монастыря 02.12.2019, 09:020 В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков в Сети
02.12.2019, 08:500 24 место заняла Псковская область в рейтинге по итогам Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 02.12.2019, 08:410 В России утверждена адресная инвестпрограмма на три года 02.12.2019, 08:300 На концерт, посвященный юбилею Рубинштейна, приглашает сегодня Псковский колледж искусств 02.12.2019, 08:160 Ужесточить санкции за задержку зарплат предложил Минюст
02.12.2019, 08:050 Трое школьников утонули в Брянской области 02.12.2019, 07:570 Техосмотр автобусов предлагают вернуть в ведение ГИБДД 01.12.2019, 22:1421 Врач скорой помощи попалась на поиске рекомендаций в Google 01.12.2019, 22:021 Жителям локнянских деревень рассказали о безопасности в новогоднюю ночь
01.12.2019, 21:442 Набиуллина объяснила укрепление рубля 01.12.2019, 21:274 В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI 01.12.2019, 20:541 «Псков-Арт» представляет выставку «Когда мы были молодыми …» 01.12.2019, 20:290 У учащихся СИЗО-1 прошел урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом
01.12.2019, 20:105 О необходимости соблюдать пост рассказала Оксана Федорова 01.12.2019, 20:010 Family Bar приглашает на незабываемые предновогодние корпоративы 01.12.2019, 19:280 Спортсмены из Струг Красных завоевали 10 золотых и 4 серебряных медали на турнире по стритлифтингу в Великом Новгороде 01.12.2019, 19:0115 Псковские автобусы стали ходить реже по вечерам из-за плохой заполняемости
01.12.2019, 18:301 С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила 01.12.2019, 18:011 К 15 декабря сделают фонтан в Парке Победы в Острове 01.12.2019, 17:240 Желающим получить шенгенскую визу псковичам нужно поторопиться 01.12.2019, 16:400 МЧС напоминает псковичам о пользе пожарных извещателей
01.12.2019, 16:202 Псковские росгвардейцы задержали находившегося в розыске злостного алиментщика 01.12.2019, 15:571 Фотофакт: Свалка на Инженерной 01.12.2019, 15:310 Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях 01.12.2019, 14:570 В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
01.12.2019, 14:249 Интерактив: На станции скорой помощи закрыли кабинет амбулаторной помощи 01.12.2019, 13:530 ГИБДД: Световозвращатели помогут сберечь жизнь 01.12.2019, 13:290 Снег возможен завтра в Псковской области 01.12.2019, 12:510 Маркировка духов и парфюмерии становится обязательной в России с 1 декабря
01.12.2019, 12:280 Великолучанин сдал в ломбард телевизор приятеля 01.12.2019, 12:081 В Забайкалье автобус рухнул с моста, погибли 15 человек 01.12.2019, 11:5614 1 декабря отмечается 18-летие со дня создания партии «Единая Россия» 01.12.2019, 11:371 Псковичи завоевали призовые места на турнире по тяжелой атлетике в Новгородской области
01.12.2019, 11:166 Apple и Samsung просят Путина отклонить закон о предустановке российского ПО на смартфоны 01.12.2019, 10:420 Победителем чемпионата Псковской области 2019 года по быстрым шахматам стал Валентин Власов​​​​​​​ 01.12.2019, 10:322 «Мисс Псков 2019» Дарья Кузнецова рассказала о себе 01.12.2019, 10:110 В Пскове отмечают День борьбы со СПИДом
01.12.2019, 09:430 Сказку «Машенька и медведь» покажет сегодня Псковский театр кукол 01.12.2019, 09:373 Как законы декабря изменят жизнь россиян 01.12.2019, 08:343 С сегодняшнего дня начали действовать новые правила проведения экскурсий в Псковском Кремле 30.11.2019, 23:117 «Мисс Псков 2019» стала 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. ФОТО
30.11.2019, 22:287 ПЛН-ТВ: Что нужно усилить в России - ответственность или меры безопасности врачей? 30.11.2019, 22:011 Крафтовое пиво назвали полезным для здоровья 30.11.2019, 21:450 Пункты приема гуманитарной помощи начали работу в отделениях Почты России в рамках акции «Щедрый вторник» 30.11.2019, 21:150 Псковичей приглашают посетить выставку «Музей-друзей» в Изборске
30.11.2019, 20:430 В первый день зимы в Псковской области ожидается снег и порывистый ветер 30.11.2019, 20:170 В Пскове завершился фестиваль семейного творчества 30.11.2019, 20:000 Определены победители первенства Псковской области по шахматам 30.11.2019, 19:470 В Пскове полицией устанавливаются очевидцы ДТП на улице Коммунальной
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.