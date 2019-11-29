Общество

С 3 по 10 декабря пройдет III Всероссийский правовой диктант

В течение недели, с 3 по 10 декабря, любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права.

3 декабря, в 16:45, в рамках празднования Дня юриста состоится торжественная церемония запуска диктанта. Начиная с этого часа и по 10 декабря, будут открыты тестовые задания.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте http://юрдиктант.рф/. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут.

Кроме того, 6 декабря, в 12.00, во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта. В Псковской области будут организованы 3 площадки на базах: ПсковГУ, Псковского филиала Академии ФСИН РФ и Псковского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы».

Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

В 2019 году Ассоциация юристов России получила президентский грант на проведение социально значимого проекта - III Всероссийского правового (юридического) диктанта.

В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018-м это число утроилось и составило 165 тысяч участников.