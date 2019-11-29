Общество

Великолукской транспортной прокуратурой 3 декабря будет организован прием предпринимателей

Великолукской транспортной прокуратурой 3 декабря будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, с 9.00 до 18.00 можно прийти на прием по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, проспект Ю.Гагарина, 61, а также обратиться на телефон «горячей линии» 8 (81153) 91856, 91708 с 14.00 до 18.00

Уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения.