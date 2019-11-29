Общество

Фильм великолукских гимназистов победил в медиафестивале детского и молодежного творчества «Мы здесь!»

Великие Луки вновь в числе победителей медиафестиваля «Мы здесь!». 29 ноября в Санкт-Петербурге состоялся медиапоказ лучших конкурсных работ и награждение победителей и призеров IV Международного медиафестиваля детского и молодежного творчества «Мы здесь!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук, организаторами медиафестиваля являлись Союз городов воинской славы, Российское военно-историческое общество и Центр студенческих инициатив «Северо-Запад» при поддержке Государственной Думы РФ, министерства образования и науки РФ, министерства сельского хозяйства РФ, управления делами президента РФ.

Куратором участия детей и молодежи города Великие Луки в медиафестивале являлся отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки.

Фестиваль проводился по номинациям «Лучший видеосюжет», «Лучшее анимационное видео», «Лучшая социальная реклама», «Лучший документальный фильм» по нескольким темам. Участниками медиафестиваля в городе Великие Луки стали коллектив «Шкода» МБОУ СОШ №6 (номинация «Лучший видеосюжет» по теме «Будущее сегодня»), группа обучающихся МБОУ Гимназия (номинация «Лучшая социальная реклама» по теме «Культурный код Мира») и «Студия поэтического творчества «Чернильница» (номинация «Лучший видеосюжет» по теме «Культурный код Мира»).

В Санкт-Петербурге в торжественном мероприятии приняли участие Юлия Панова, педагог-организатор МБОУ СОШ №6, и Максимов Гордей, выпускник МБОУ Гимназия, студент Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. По итогам работы жюри фильм творческой группы гимназистов «10 тысяч шагов» занял 1 место.