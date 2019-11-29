Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в межведомственном круглом столе

На базе Псковского филиала Академии ФСИН России состоялся пятый межведомственный круглый стол под названием «Формы и методы психологической работы психологов силовых структур», в котором приняли участие сотрудники УФСИН России по Псковской области, а также ведущие специалисты учреждений, занимающихся психологической работой в силовых структурах, профессорско-преподавательский состав российских ведомственных вузов и образовательных организаций региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов, начальник психологической службы УФСИН Виктория Сымитка, а также начальники психологических лабораторий ИК-4, ИК-6, СИЗО-1 и старший психолог УИИ.

В ходе работы круглого стола участники обсудили новые подходы, технологии и методики работы в системе морально-психологического обеспечения служебной деятельности в силовых структурах, совершенствование психодиагностического обеспечения деятельности, психологические аспекты диагностики, оценки и профилактики коррупционных проявлений в силовых структурах, психологическое обеспечение деятельности сотрудников в экстремальных ситуациях и особенности работы с осужденными к наказаниям в виде лишения свободы и без изоляции от общества.

На встрече представители психологической службы УФСИН обменялись своими наработками в повседневной служебной деятельности, довели до присутствующих положительный опыт в сфере психологической работы, отметили и возникающие в служебной деятельности проблемные вопросы, обсудили пути их решения.