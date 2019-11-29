Общество

Кадры СПО - для цифровой экономики

Современная экономика все более становится цифровой и даже «облачной», а процесс цифровизации, сопровождающийся существенной трансформацией практически всех видов экономической деятельности, приобретает роль наиболее важной движущей силы, обеспечивающей экономический рост, инновационное развитие и устойчивые конкурентные позиции. Однако, по своей готовности к цифровой экономике наша страна значительно отстает от лидирующих стран, занимая лишь 41 позицию, ас точки зрения экономических и инновационных результатов использования цифровых технологий, Российская Федерация занимает 38 место с большим отставанием от стран-лидеров, таких как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Люксембург и Германия».

Одним из ключевых условий преодоления существующего отставания России является наличие квалифицированных кадров. Неслучайно в числе мероприятий и задач принятой национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» отдельное место отведено обеспечению различных отраслей экономики и государственного управления квалифицированными специалистами в области информационных технологий (ИТ). Основная роль в решении кадровых задач отводится системе профессионального образования, в том числе среднего профессионального.

По данным мониторинга качества подготовки кадров, в настоящее время в колледжах и техникумах страны по профессиям и специальностям, связанным с информационно-коммуникационными технологиями, обучается почти 188 тыс. студентов - 6,3% общего контингента обучающихся в образовательных организациях СПО и 12,3% численности обучающихся по профессиям и специальностям группы «Инженерное дело, технологии и технические науки» Перечня профессий и специальностей СПО.

IT-профессии и специальности СПО входят в число наиболее популярных среди абитуриентов образовательных организаций СПО, а численность обучающихся по соответствующим образовательным программам растет относительно более высоким темпами. Только по сравнению с прошлым годом этот прирост составил почти 13%, а за последние три года динамика численности обучающихся по образовательным программам, входящим в группу профессий и специальностей «Информатика и вычислительная техника», выглядит еще более внушительно.

Столь интенсивная динамика вполне объяснима: с одной стороны растет государственный заказ на подготовку IT-специалистов; с другой стороны основной контингент поступающих в образовательные организации СПО – это молодые люди в возрасте 15 – 19 лет, которых причисляют к так называемому поколению Z – поколению, живущему в виртуальном пространстве и не знающему жизнь «до интернета», которому хорошо понятны слова «информационные технологии», хотя, конечно, представления о них они имеют дилетантские.

Наибольший контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 13,9 тыс. человек (75,3% обучающихся по ППКРС) - сосредоточен на образовательной программе «Мастер по обработке цифровой информации»; по программам подготовки специалистов среднего звена – 50,9 тыс. человек (30,0% обучающихся по ППССЗ) – на программе «Программирование в компьютерных системах».

Важным условием удовлетворения актуальных потребностей национальной экономики в специалистах в области ИКТ и обладающих цифровыми компетенциями, является соответствующая перестройка образовательного процесса и его содержания, обеспечение соответствия образовательных программ нуждам цифровой экономики. В этом направлении за последние годы утверждены новые образовательные стандарты по IT- специальностям, являющимся наиболее востребованными на рынке труда. Особенностью новых стандартов является их ориентация на профессиональные стандарты и передовые технологии, усиление практико-ориентированного характера образовательного процесса, внедрение демонстрационного экзамена, актуализированные требования к ресурсному обеспечению образовательного процесса.

Очевидно, что подготовка квалифицированных IT-специалистов образовательных организаций СПО возможна при наличии педагогических работников, профессиональные компетенции которых соответствуют современным требованиям. В этом направлении в колледжах и техникумах ведется большая работа по повышению квалификации педагогических работников, их переподготовке.

За последние три года 27,5 тыс. педагогических работников образовательных организаций СПО (17,4% от общей численности) прошли повышение квалификации по образовательным программам по ИКТ. Причем, с каждым годом интерес к данному виду образовательных программ неизменно растет, а численность проходящих обучение в целях развития своих профессиональных компетенций постоянно возрастает.

Такая динамика чрезвычайно важна и позитивна, ведь задача образовательных организаций СПО состоит не только в подготовке специалистов по ИКТ, но и в формировании цифровых компетенций у обучающихся по «неинформационным» профессиям и специальностям, наличие которых повышает их ценность на рынке труда.

Одним из ключевых условий подготовки кадров цифровой экономике является наличие современной материально-технической базы, используемой в учебном процессе. В этом отношении мониторинг качества подготовки кадров свидетельствует о позитивных сдвигах, происходящих в образовательных организациях СПО. Так, по сравнению с 2016 годом количество компьютеров в колледжах и техникумах, в том числе, используемых в учебных целях, увеличилось на 11,5%, достигнув почти 490,0 тыс. единиц всего и 350 тыс. используемых в учебном процессе. В пересчете на приведенный контингент обучающихся также имеет место положительная динамика: если в 2016 году на 1000 человек приведенного контингента приходилось 177 компьютеров, то в 2018 году данный показатель вырос до 187 компьютеров на 1000 обучающихся. 76% компьютеров образовательных организаций СПО имеют доступ в Интернет, а в 34% образовательных организаций максимальная скорость передачи данных в Интернете составляет более 30 Мбит/сек.

Несмотря на очевидные позитивные тенденции в подготовке кадров и на существующую потребность в IT-специалистах среднего звена (программистах, специалистах по информационным системам, специалистам по информационным ресурсам, которые министерством труда отнесены к наиболее востребованным на рынке труда и перспективным профессиям, требующих среднего профессионального образования), активность работодателей в части взаимодействия с образовательными организациями остается крайне невысокой. Как показывает мониторинг, лишь 1,2% контингента составляют обучающиеся по договорам о целевом обучении, а в выпуске 2018 года, по данным мониторинга, удельной вес данной категории составил 1,8% от общего выпуска специалистов среднего звена по группе специальностей «Информатика и вычислительная техника». Такое соотношение показателей удельного веса обучающихся по договорам о целевом обучении и доли «целевиков» в выпуске свидетельствует о снижении интереса работодателей к развитию взаимодействия с образовательными организациями, что может негативно сказаться на качестве подготовки кадров.

Индикатором имеющихся проблем является относительно невысокий по сравнению с выпускниками других профессий и специальностей уровень трудоустройства выпускников по специальностям «Информатика и вычислительная техника», который составил в прошлом году немногим более 60%. Правда, столь невысокое значение показателя трудоустройства нельзя объяснить именно низкой востребованностью со стороны работодателей: почти каждый четвертый выпускник этой группы специальностей продолжает обучение после получения среднего профессионального образования.

1Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.