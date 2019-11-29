Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

В предновогодний период многие компании радуют своих клиентов, потенциальных и уже существующих, интересными акциями и предложениями. И финансовый рынок не остается в стороне. Банки также активно предлагают привлекательные условия по своим продуктам, чтобы встреча Нового года сопровождалась не только ощущением праздника, но и грядущей выгоды.
Оба продукта - это непополняемые краткосрочные вклады с минимальной суммой вложения в 50 тысяч рублей. «Новогодний бонус» позволяет получить доход в течение 4 или 9 месяцев, а «Выгодный старт» рассчитан на срок в полгода, год и полтора года.
Подробнее об условиях и ставках можно узнать на сайте Сбербанка.