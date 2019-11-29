Общество

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

В предновогодний период многие компании радуют своих клиентов, потенциальных и уже существующих, интересными акциями и предложениями. И финансовый рынок не остается в стороне. Банки также активно предлагают привлекательные условия по своим продуктам, чтобы встреча Нового года сопровождалась не только ощущением праздника, но и грядущей выгоды.

Например, в Сбербанке запустили два примечательных вклада - «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

«Сегодня население более грамотно подходит к выбору способа сохранить свои денежные средства. Вкладчики анализируют предложения разных банков и выбирают то, которое обеспечит и надежность, и доход, даже когда речь идёт о небольших накоплениях. Мы это понимаем, и в преддверии праздников Сбербанк уже традиционно предлагает мотивирующие условия по вкладам», - отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

Оба продукта - это непополняемые краткосрочные вклады с минимальной суммой вложения в 50 тысяч рублей. «Новогодний бонус» позволяет получить доход в течение 4 или 9 месяцев, а «Выгодный старт» рассчитан на срок в полгода, год и полтора года.

Подробнее об условиях и ставках можно узнать на сайте Сбербанка.