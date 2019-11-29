Общество

Почти 50% курящих электронные сигареты объяснили свой выбор меньшим вредом для здоровья

Почти половина россиян (49%), которые курят электронные сигареты вместо обычных, объяснили свой выбор меньшим вредом для здоровья. Об этом сообщает ВЦИОМ, пишут «Известия».

Согласно опросу, поводами для перехода на электронные устройства стали отсутствие неприятного запаха на одежде (48%) и возможность использовать электронные сигареты там, где действует запрет на обычные (29%). Для 25% респондентов переход на электронные сигареты - один из шагов на пути к отказу от обычного табака.

При этом более половины курящих опрошенных (59%) заявили, что электронные сигареты не нужно приравнивать к табакокурению, а также следует регулировать их продажу другими способами. 48% респондентов хотели бы принять участие в общественном обсуждении о новом регулировании продажи и использовании электронных сигарет.

Отмечается, что даже если введут ограничения, которые коснутся свободной продажи и использования электронных устройств, 54% респондентов не откажутся от них, несмотря на неудобства.