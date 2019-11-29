Общество

К решению проблемы с аптекой в куньинской деревне подключится депутат от «Единой России»

Жители деревни Жижица Куньинского района обратились за помощью в решении вопросов транспортного сообщения и лекарственного обеспечения. 1 декабря они пришли на личный прием к секретарю регионального отделения «Единой России», депутату Госдумы Александру Козловскому, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.





В населенном пункте закрылась единственная аптека. По словам жителей, произошло это в связи с тем, что представители аптечной сети сочли ее работу невыгодной. К тому же, учреждение находилось в жилом доме, что не соответствует правилам СанПиН.

В деревне Жижица живут около 1000 человек, а летом численность населения увеличивается до 3 тысяч. При этом ближайшие аптечные пункты расположены только в Кунье и Западной Двине. «Это очень наболевший вопрос. Лекарствами не запастись на долгое время, да и болезни у всех разные. Нам очень нужна аптека», - сказали жители депутату.

Выслушав, Козловский пообещал обсудить варианты решения этой проблемы с главой района Олегом Лебедевым. Подходящее помещение для размещения аптеки уже подобрано.

Кроме того, местные жители затронули тему железнодорожного сообщения между Великими Луками и Куньей. Раньше, рассказали они, через деревню курсировал поезд «Нелидово – Великие Луки», и это было удобно. Теперь он ходит только два раза в неделю, а вернуться обратно на нем можно только на следующий день. Ситуация усугубилась еще и тем, что теперь этот поезд не берет пассажиров в Псковской области. Это связано с тем, что власти Тверской области требуют от псковского региона компенсации за перевозку пассажиров, добавили обратившиеся за поддержкой.

«Раньше было очень удобно ездить до Куньи и Великих Лук на этом поезде. А теперь мы тратим много времени на автобусы и пересадки. Не успеваем на приемы к докторам», - посетовали жители деревни. В ответ Козловский сообщил о намерении подключиться к разрешению этой ситуации.