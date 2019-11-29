Общество

Эксперт: Через два года смартфоны потеряют актуальность

Крупнейшие технологические компании активно ведут разработку нового устройства, которое приобретет такое же широкое распространение и актуальность, как когда-то получили смартфоны, рассказал Business Insider президент компании Qualcomm Кристиано Амон. По словам Амона, привычные многим мобильные гаджеты начнут постепенно отмирать уже в ближайшие два года.

На сегодняшний день Facebook, Apple, Microsoft и Amazon делают ставку на дополненную и виртуальную реальность (AR и VR), рассказывает президент Qualcomm, компании-производителя процессоров и модемов для современных смартфонов. В ближайшие пару лет во всем мире будут запущены коммерческие сети 5G, что позволит наладить массовый выпуск смарт-очков, которые будут выглядеть не как массивные шлемы, а привычный многим аксессуар, пишет Газета.ру.

«Они не станут заменой телефону, но у людей появится совершенно новый тип электронного устройства. Это будет эволюция обычных очков», - заявил Кристиано Амон.

Амон уверен, что уже через два года на рынке появится новая волна смарт-очков, которые будут удобными для ежедневного использования. Он прогнозирует этим устройствам важную роль в коммуникации между людьми, обеспечению доступа в интернет и использовании социальных сетей - для этих функций на текущий момент используются смартфоны.

«Это будут гаджеты будущего, которые изменят социальный опыт человека. И технологии для этого уже есть», - считает президент Qualcomm.

Новое поколение смарт-очков сможет, например, идентифицировать человека на деловой встрече, подключиться к облаку и сразу найти участника в соцсетях. Кроме того, Амон предсказывает широкое использование «умных» очков в телеконференциях, когда аватар человека, совершающего звонок, будет отображаться в дополненной реальности перед глазами принимающего голосовой вызов.

Ключевую роль в повсеместном распространении смарт-очков сыграет развитие сетей 5G, которые призваны обеспечить высокоскоростное и более стабильное соединение с минимальными задержками в передаче сигнала. Большие скорости связи пятого поколения помогут перенести большую часть коммуникационных процессов в облако, из-за чего на рынке появятся более тонкие и более легкие устройства, чем существуют сейчас.

Кристиано Амон считает, что ранние версии смарт-очков, которые будут действительно похожи на очки, а не на массивные VR-шлемы, будут выпущены уже в 2021 году.

«Это не просто фантазия, люди уже работают над этим. Я видел поистине удивительные прототипы», - заявил президент Qualcomm.

Действительно, крупнейшие игроки из Кремниевой долины либо уже имеют собственные AR-очки, либо ведут работу по их созданию. В середине ноября стало известно, что компания Apple намерена выпустить собственную AR-гарнитуру уже к 2023 году. Известно, что генеральный директор бренда Тим Кук является одним из самых известных сторонников повсеместного применения дополненной реальности - еще в 2017 году в одном из своих интервью он заявил о том, что технология AR станет революцией, сравнимой с изобретением смартфонов.

В сентябре собственные смарт-очки с функцией голосового помощника выпустила компания Amazon. В них пока нет AR-функционала - сейчас владелец гаджета Echo Frames может попросить Alexa включить музыку, узнать погоду, совершить звонок и т.д. Однако, в ближайшем будущем Amazon вполне может улучшить существующую модель, добавив экран, на который будет выводиться информация.

Что касается Microsoft, то эта компания уже выпускает готовые решения в сфере AR и VR - так, в начале ноября в продажу поступили очки смешанной реальности HoloLens 2. Пока HoloLens 2 слишком крупные, непригодны для повседневного ношения и к тому же стоят $3,5 тыс.

Тем не менее, есть все основания полагать, что с течением времени эта технология станет более доступной, а стоимость очков не превысит цену смартфона.

Facebook пока замечена лишь в выпуске очков виртуальной реальности, но это не значит, что Марк Цукерберг не заинтересован в AR. В сентябре 2019 года стало известно, что социальная сеть объединила усилия с компанией Ray-Ban, чтобы выпустить очки дополненной реальности под кодовым названием Orion. Подробности этой коллаборации пока неизвестны, но ожидается, что гаджет будет готов уже к 2023-2025 годам.