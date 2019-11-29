Общество

Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право зачисления братьев и сестер в одну начальную школу или детский сад. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Газета.ру».

Теперь проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети получат право на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в одном детском саду и начальной школе, в которые уже ходят их братья или сестры.

Речь идет о государственных и муниципальных образовательных организациях.

Авторы законопроекта утверждают, что предложенные меры помогут укрепить семьи, развить институт многодетности, а также смогут обеспечить реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания в всестороннего развития.