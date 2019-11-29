Общество

В Госдуме обсудят проблему преследования в интернете

В Госдуме 6 декабря пройдет круглый стол о проблеме назойливого преследования в интернете, рассказал РИА Новости депутат Сергей Боярский.

По его словам, обсуждение проведет фракция «Единая Россия» совместно с экспертами и правоохранительными органами.

«Фракция "Единая Россия" согласовала проведение в пятницу, 6 декабря, в 11 часов круглого стола на тему назойливого преследования в сети Интернет, в том числе с угрозами убийства и нанесения вреда здоровью. Тема, на мой взгляд, очень злободневная, вы знаете, что я в своих социальных сетях поддержал хештег — акцию #нетпреследованию, там уже огромное количество откликов, ужасных, страшных историй», — сказал Боярский.

Он добавил, что сейчас в России нет законодательных механизмов, которые позволили бы гражданам и правоохранительным органам бороться с преследованием в Сети, пишут «Известия».

«Мы пригласим к обсуждению экспертов, адвокатов, представителей правоохранительных органов, депутатов Государственной думы и нескольких жертв такого рода преследований, которые расскажут о том, с какими проблемами они столкнулись», — отметил депутат.