Общество

На базе ИК-2 проведено совместное тактико-специальное учение силовых структур Псковской области

На базе ИК-2 УФСИН России по Псковской области сотрудники уголовно-исполнительной системы региона совместно с представителями региональных управлений Росгвардии, ФСБ и МВД отработали действия личного состава при осложнении оперативной обстановки в исправительном учреждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

По легенде учений на территории производственной зоны исправительного учреждения произошли групповые неповиновения, которые переросли в массовые беспорядки. Осужденные устроили завалы и поджоги. Первоначальные переговоры не принесли положительного результата, осужденные продолжали настаивать на своих преступных требованиях. Руководителем оперативного штаба УФСИН России по Псковской области было принято решение о проведении специальной операции по ликвидации массовых беспорядков.

По тревоге был поднят личный состав Управления и подведомственных подразделений, в район исправительной колонии выдвинулись основные силы и средства УФСИН, спецавтомобили и пожарная техника. Были оповещены взаимодействующие органы.

В операции приняли участие более 300 сотрудников аппарата Управления, подразделений УФСИН, а также взаимодействующих органов. Благодаря умелым и слаженным действиям сотрудники отдела специального назначения «Зубр» совместно со сводным отрядом УФСИН и с участием спецподразделений Росгвардии в ходе специальной операции в кратчайшие сроки пресекли массовые беспорядки, обезвредили и задержали осужденных.

Кроме того, с присутствующими на учениях начальниками учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, проведены групповые упражнения на тему «Принятие решения на пресечение групповых неповиновений осужденных и лиц, содержащихся под стражей».

Подводя итоги, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов отметил важность проведенного мероприятия и дал удовлетворительную оценку действиям всех участников совместных тактико-специальных учений.