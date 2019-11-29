Общество

Михаил Ведерников вручил почетную грамоту коллективу регионального «Центра СПИД»

Почетной грамотой главы региона награжден коллектив Псковского «Центра профилактики и борьбе со СПИД». Награду Центру, который был признан лучшим в стране по итогам Всероссийского конкурса, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил в понедельник, 2 декабря, во время рабочего визита в медицинское учреждение.

«Хочу сказать искренние слова благодарности. Вы большие молодцы. Ваша победа в конкурсе дорогого стоит. Спасибо вам и низкий поклон! У вас уникальное учреждение, и это, несомненно, заслуга сотрудников и руководства: коллектив укомплектован практически на 100%, высокая и стабильная зарплата, хорошее состояние помещений учреждения, отличное оборудование», — отметил Михаил Ведерников. Благодарственными письмами также отмечены лучшие специалисты Центра.

Во время рабочего визита Губернатор посетил лаборатории и поликлиническое отделение Центра, где осмотрел оборудование, ознакомился со спецификой работы и побеседовал с персоналом.

В ходе общения глава региона развеял опасения медиков, что Центр переместят из здания, которое он занимает в настоящее время. Михаил Ведерников подчеркнул, что региональные власти также проработают вопрос дополнительной поддержки учреждения, в том числе для модернизации материально-технической базы и ремонта фасада. «Конечно, надо помогать маленьким и слабым, вытягивать тех, кому сложно, но и помогать тем, у кого все получается, тоже надо, чтобы такие учреждения стали примером и стимулом для всех остальных», - заметил Михаил Ведерников.

Главврач медицинского учреждения Ираида Сивачева обратила внимание, что молодые специалисты, прошедшие обучение сначала в ПсковГУ, а затем на базе Центра, приглашаются в другие больницы и высшие учебные учреждения, где продолжают свою карьеру.

Губернатор обратил внимание, что для региона сохранение перспективных кадров является приоритетной задачей. «В ближайшее время мы рассмотрим вопрос дополнительной поддержки молодых специалистов, в первую очередь, по сферам образования и здравоохранения. Если человек активно реализует себя в профессии, повышает свою квалификацию, то у него будет возможность получить грантовую поддержку от администрации Псковской области», - подчеркнул Михаил Ведерников.