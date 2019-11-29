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Общество

Сбербанк рассказал об условиях новогодних вкладов

02.12.2019 18:43|ПсковКомментариев: 0

Со 2 декабря стартует новогодняя акция Сбербанка по вкладам в рублях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, клиентам доступны вклады «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклады открываются на следующих условиях:

- вклад «Новогодний бонус»

Дата начала приема - 02.12.2019. Дата окончания приема (включительно) - 15.01.2020. Ставка по вкладу на срок от 4 до 9 месяцев составит 4,85%, на срок 9 месяцев - 5,25%. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб. Вклад не пополняемый.

- вклад «Выгодный старт»

Дата начала приема - 02.12.2019. Дата окончания приема (включительно) - 31.01.2020. Ставка по вкладу: на срок 6 месяцев - 5,00%, на срок 1 год -  5,50%, на срок 1 год и 6 месяцев — 5,85%. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб. Вклад доступен для клиентов, которые в период с 20.10.2018 по 20.11.2019 не открывали срочные вклад*. Вклад не пополняемый.

Подробные условия — на официальном сайте банка.

*Клиенты ПАО «Сбербанк», которые в период с 20.10.2018 по 20.11.2019 (включительно) не открывали следующие вклады: «KidsFuture», «Память и гордость», «СберKids», «Красная гвоздика», «Максимум выгоды», «Рядом», «Лови выгоду», «Большие планы», «Без паспорта», «Зелёный день», «Ставка на результат», «Ставка на максимум», «Рекордный», «Private Banking Управляй», «Private Banking Пополняй», «Private Banking Сохраняй», «Лидер Сохраняй», «Лидер Пополняй», «Лидер Управляй», «Особый Пополняй», «Особый Сохраняй», «Особый Управляй», «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн», «Сохраняй», «Сохраняй ОнЛ@йн», «Управляй», «Управляй ОнЛ@йн», «Жилищный», «Ипотечный», «Подари жизнь», «Онлайн плюс», «Онлайн плюс PB», «Выгодный старт».

 
Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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