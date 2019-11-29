Общество

ОНФ призвал псковские власти до конца года исправить недочеты, допущенные при благоустройстве дворов и общественных зон

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели рейд по дворам и общественным территориям Псковской области, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественники отметили, что в регионе отсутствует комплексный подход к благоустройству территорий и обратились к муниципальным властям с требованием исправить все выявленные недочеты до конца этого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, в рейде также приняла участие член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Так, в нескольких дворах Пскова, где работы по благоустройству уже приняты властями, эксперты ОНФ обнаружили возле детских площадок кучи строительного мусора, арматуру, торчащую из земли, а также выявили неправильную установку бордюров: земля и газон находятся выше их уровня, поэтому грязь и вода стекает прямо на дорожки.

При осмотре «Аллеи ветеранов» в Пскове эксперты ОНФ обратили внимание на бесхозные гаражи, расположенные недалеко от общественной территории. «Гаражи не должны стоять рядом с детскими садами и школой. Необходимо вернуться на этот участок и все доделать», - обратилась Калинина к представителям муниципальной власти.

В городе Острове эксперты ОНФ положительно оценили ход работ по реконструкции цепных мостов через реку Великая, а работами по благоустройству парка Победы остались недовольны. Общественники обратили внимание на большие лужи на пешеходных дорожках, которые образовались после дождя из-за отсутствия контруклона, низкие бордюрные камни и мусор на территории парка. Светлана Калинина потребовала в течение двух недель исправить недостатки и выровнять подсыпку в парке.