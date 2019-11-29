Общество

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.



В соответствии с законом на продающихся на территории России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV должны быть изначально установлены отечественные приложения.



Перечень товаров, на которые должно предустанавливаться ПО, список приложений и порядок их установки будет определять правительство. Документ также предусматривает штрафы за отказ предустанавливать софт. Индивидуальных предпринимателей ждут штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб., юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн руб.



21 ноября закон приняла в третьем чтении Госдума, а 25 ноября документ прошел утверждение в Совете Федерации.



В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) закон назвали «вредной и непродуманной инициативой». Представители ассоциации считают, что документ приведет к монополизации ИТ-отрасли крупными компаниями, снижению качества софта и росту стоимости смартфонов и компьютеров. Кроме того, бизнес отмечает нарушение принципов ВТО этим законом, а также тот факт, что при его разработке не учитывалось мнение участников рынка. 29 ноября РАТЭК обратилась к Путину с просьбой отклонить документ.