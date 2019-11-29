Общество

Круче королевы: кто в чем пришел на «Мисс Псков»

Отгремела церемония финала конкурса красоты и таланта «Мисс Псков 2019». Коронованной красавицей в очередной раз стала блондинка - 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. Но кроме нее в зале, конечно же, было множество других звезд и звездочек, которые в субботний вечер последнего дня осени решили «выгулять» в свет свои лучшие наряды.

По сути, финал «Мисс Псков» стал репетицией перед грядущими корпоративами. Конечно, ни одна уважающая себя дама не наденет на светские рауты одно платье дважды, тем не менее, изучив наряды праздника, можно понять, что ждет нас в кафе и ресторанах города в новогоднем антураже шампанского и бенгальских огней.

Черная кожа, акцент на плечи, красно-черная клетка, 70-е, лайм и панки в городе - высокие подиумы демонстрируют богатый выбор актуальных трендов на сезон осень 2019 - зима 2020. Псковские селебрити не гонятся за модой и не изменяют своим предпочтениям: классика - на все времена.

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