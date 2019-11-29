Общество

Михаил Ведерников проконтролировал выполнение целевых показателей нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 2 декабря, провел очередное рабочее совещание, посвященное реализации «майского» указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В обсуждении приняли участие все вице-губернаторы региона, руководство органов исполнительной власти региона.

Мероприятия региональных проектов по направлениям указа президента реализованы на сумму более 4 млрд рублей консолидированного бюджета из выделенных 6,5 млрд рублей. 25 декабря состоится Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, где каждый куратор национальных проектов доложит о достижении целевых показателей, их кассовом освоении. К этому моменту кассовое исполнение обязательств должно составить 100%.

Детально о ходе реализации национальных проектов и их освоению доложила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева. Особое внимание она обратила на мероприятия региональных проектов по направлениям: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Образование».

В рамках заседания руководители профильных комитетов отчитались о работе на конкретных объектах, сдача которых запланирована на конец года. Участники совещания детально рассмотрели особенности оформления документации, проанализировали возможные риски, а также обсудили дополнительные меры, которые позволят более оперативно и эффективно исполнить стоящие перед регионом обязательства.

Глава региона призвал руководителей органов власти усилить работу по исполнению национальных проектов, поручил лично посетить все объекты, где работы еще не завершены, чтобы лично, «в ручном режиме» проконтролировать их выполнение, провести переговоры с представителями подрядных организаций, а также оперативно рассчитаться за то, что уже сделано. «Ваша зона ответственности — полное осуществление мероприятий региональных проектов по направлениям указа президента РФ. Вы должны отслеживать их исполнение до полного закрытия финансовых расчетов, завершения всех согласований», — заметил Михаил Ведерников. Губернатор также подчеркнул, что к решению наиболее острых вопросов он готов подключиться лично.