Общество

На железнодорожном пути Запсковье-Березки не соблюдаются технические требования по его содержанию — прокуратура

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожных путей общего пользования в Псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре, установлено, что этой дистанцией на железнодорожном пути общего пользования Запсковье-Березки не соблюдаются нормы технических требований по его содержанию.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в отношении ответственного лица указанной дистанции возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования); внесено представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.