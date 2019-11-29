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Юлия Пересильд рассказала Ивану Урганту, как переводится ее фамилия. ВИДЕО

21 ноября в главном кинотеатре страны «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Конец сезона». Режиссером картины выступил создатель «Хождения по мукам» и «Однажды в Ростове» - Константин Худяков.

Сюжет «Конца сезона» разворачивается вокруг трех сестер Елены, Веры и Анны в исполнении Юлии Пересильд, Юлии Снигирь и Анны Чиповской. Свое детство девушки провели в Москве, однако затем были вынуждены переехать в маленький прибалтийский городок, куда перевели их отца-военного. Вскоре родители трех сестер скончались, поэтому им пришлось остаться в чужой стране. Однако мечты о Москве никак не покидают героинь, ведь о столице у них остались хорошие воспоминания, поэтому три сестры верят в то, что только там смогут обрести свое счастье.

5 декабря «Конец сезона» выходит в широкий российский прокат. По этому случаю вчера исполнительница одной из главных ролей в картине Юлия Пересильд стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».

Как сообщает «Вокруг ТВ», в беседе с Иваном Юлия рассказала, что у нее, как и у ее персонажа, есть связь с прибалтийскими странами. Как оказалось, у артистки, которая выросла в Пскове, эстонская фамилия. «Моя сестра живет в Таллине, хоть и родилась в Пскове. Мы все из Пскова! Пскопские мы!» - рассказала актриса.

«Есть два перевода моей фамилии: «семейный мост» или «еж». И вот я говорю, когда со мной хорошо, ласково, нежно, я всегда семейный мост, но потом этот мост разводится, и там еж», - с улыбкой поделилась Пересильд.

Также она отметила, что чувствует себя комфортно в прибалтийских странах, так как там «спокойные люди».

В студии программы актриса также рассказала о работе над лентой. Так, например, звезда поделилась подробностями со съемок одной из самых эмоциональных сцен в фильме с ее участием. В кадре персонаж Юлии горячо выясняет отношения с мужем, в исполнении литовского актера Андрюса Паулавичюса. В разгаре ссоры мужчина дает женщине пощечину. Актриса заметила, что в том, что на экране сцена получилась такой выразительной, есть большая заслуга режиссера Константина Худякова.

«Надо сказать, что Константин Павлович тебя сканирует. Эта сцена безусловно была в сценарии, но она могла пройти по-другому, чуть спокойнее. А он так просканировал… Я просто помню, как мы репетировали. То есть он не показывает, он объясняет. Сначала долго рассказывал про музыку, про другие эмоциональные вещи, а потом взял и сказал давайте!» - отметила актриса. Пересильд также заметила, что надо отдать должное и ее партнеру. «Надо сказать, что Андрюс тоже парень - огонь. Взял и дал. Ну, аккуратно так, в меру», - призналась знаменитость.