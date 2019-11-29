Общество

В Роскомнадзоре открыта предварительная запись на личный прием граждан

В соответствии с поручением президента России в День Конституции России, 12 декабря, проводится общероссийский день приема граждан. Прием граждан и представителей организаций проведут должностные лица Роскомнадзора по вопросам, входящим в компетенцию службы.

Роскомнадзор осуществляет прием 12 декабря с 12.00 до 20.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, каб. 124. Приемные также организованы в территориальных управлениях службы в столицах субъектов федерации.

Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Предварительная запись на личный прием осуществляется со 2 по 11 декабря (по рабочим дням) по телефону: 8 (495) 587-44-36, доб. 210.