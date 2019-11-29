Общество

Опочецкая команда КВН «Беркут» представляла регион на всероссийском фестивале в Москве

С 24 по 30 ноября в Москве прошел Всероссийский фестиваль юнармейской лиги КВН. Псковскую область на фестивале представляла команда КВН «Беркут» города Опочки.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель команды и военно- патриотического клуба Сергей Кузнечков, ребята играли в КВН на сцене академического театра Российской армии, где играют команды высшей лиги. Опочецкая команда была отмечена в номинации «Самая уверенная команда».

Опочане будут участвовать в полуфинале отборочных игр юнармейской лиги КВН.

Все команды с достойным выступлением поздравили Михаил Галустян, Дмитрий Кожома, Камиль Ларин, Светлана Ишмуратова, Антон Цветков, Анна Кузнецова.

Все ребята были награждены именными дипломом участника в фестивале Всероссийской юнармейской лиги КВН.

Команда КВН «Беркут» города Опочки выражает слова благодарности губернатору Михаилу Ведерникову, администрации Опочецкого района, Центру образования Опочецкого района, Опочецкому районному Дому культуры, Региональному штабу ВВПОД «Юнармия» Псковской области и АНО «Патриот»