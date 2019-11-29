Общество

Лекция о противодействии коррупции проведена Псковской транспортной прокуратурой в трудовых коллективах

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН, старшим помощником Псковского транспортного прокурора Натальей Румянцевой в трудовых коллективах станции Дно, Дновской дистанции пути, эксплуатационного локомотивного депо Октябрьских дирекций пассажирских обустройств, инфраструктуры, тяги - филиала ОАО «РЖД», проведена лекция на тему: «Противодействие коррупции».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе мероприятия старший помощник прокурора работникам этих предприятий разъяснила нормы действующего законодательства, регламентирующие порядок урегулирования конфликта интересов, ответственность за совершение коррупционные преступлений и правонарушений, а также акцентировала их внимание на необходимость постоянного ориентирования подчиненных на формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.