Общество

Началась реставрация первого здания Псковской губернской гимназии

В Пскове начались работы по реставрации объекта культурного наследия «Усадьба Беклешова Н. А.» (первого здания Псковской губернской гимназии), расположенного на улице Георгиевской, 4.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с ходом работ ознакомились и. о. заместителя главы администрации города Павел Волков и председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь.

Как рассказал представитель компании-подрядчика, в настоящее время в здании завершается демонтаж старой штукатурки, до конца этого месяца также будет демонтировано перекрытие. В целом проект предусматривает ремонт перекрытий, полов и потолков, облицовку стен, замену окон и дверей. Кроме того, подрядчику нужно будет выполнить гидроизоляцию фундамента, привести в порядок фасад, крышу и внутренние сети водоснабжения, электроснабжения и канализацию, смонтировать вентиляцию и отопление, провести сети связи, благоустроить территорию. Работы необходимо завершить в декабре 2020 года.

По словам Кристины Кобызь, всего на реставрационные работы выделено более 40 млн рублей. Источник финансирования - средства Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов в размере 90%, софинансирование администрации города Пскова составляет 10%. Реконструкция объекта проводится в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов.

«Это одно из немногих зданий, которое полностью принадлежит муниципалитету, и хотелось бы вдохнуть в него новую жизнь. Мы планируем разместить в нем городской информационно-туристический центр, а также центр творческих индустрий», - сообщила она.