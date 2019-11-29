Общество

Фронтовая пьеса псковского поэта Игоря Григорьева рекомендована к постановке в армейских театрах в рамках подготовки к 75-летию Победы

Произведение драматурга из Челябинска Егора Черлака «Родина, Володька и мечта» рекомендовано для постановки на сценах армейских и флотских театров России. Речь об этом идет в письме, полученном южно-уральским литератором из Министерства обороны. Послание подписано руководством Главного военно-политического управления МО РФ, сообщает Uralpress.Ru.

«В ходе Пятого открытого фестиваля драматических театров Министерства обороны «Звездная маска» планируется ознакомление с текстом пьесы не только трупп театров - участников фестиваля, но и других представителей театрального сообщества», - говорится в письме.

Театральный текст «Родина, Володька и мечта» Егор Черлак создал по мотивам произведения псковского поэта-фронтовика Игоря Григорьева «Чёрные дни», написанного им в партизанском отряде в 1943 году. В «Черных днях» устами очевидца рассказывается о боевых и бытовых буднях смоленских партизан и подпольщиков, о зверствах гитлеровцев, о вере советских людей в победу над фашизмом. Прошедший войну в качестве партизана и солдата, неоднократно раненый, поэт никогда не вспоминал о своей единственной пьесе, её текст был обнаружен при посмертном разборе архивов Игоря Григорьева.