Общество

Эликсир молодости: Ученые рассказали, какой напиток пить по утрам, чтобы не стареть

Ученые из США, Франции, Германии и Бразилии после исследований посоветовали обязательно пить кофе по утрам. Они выяснили, что за старение организма «отвечает» определенный рецептор в мозге. Как пишет портал «Царьград», во время экспериментов выяснилось, что у подопытных мышей начинались проблемы с памятью из-за «экспрессии аденозинового А2А-рецептора». Как раз он становится мишенью для кофеина. Напиток блокирует этот рецептор и заставляет мозг работать. Таким образом, кофе по утрам не дает организму стареть.

Кроме того, кофе препятствует образованию камней в желчном пузыре, а также уменьшает риск цирроза печени и фиброза. Ученые говорят, что кофе лучше пить без молока и сахара, передает «РенТВ».

До этого исследователи открыли и другие полезные свойства этого напитка. Употребление до четырёх чашек кофе в день может снизить риск развития диабета 2-го типа и повышенного артериального давления на 25%, говорят результаты новых исследований, проведённых специалистами университетов Наварры в Испании и Катании в Италии. Специалисты утверждают, что кофе без кофеина имеет точно такой же эффект.