Общество

Анна Кутузова: 31 декабря - последний срок уплаты налогоплательщиками страховых взносов

31 декабря текущего календарного года заканчивается срок для уплаты налогоплательщиками страховых взносов за расчетный период. Для тех плательщиков, чьи страховые взносы исчисляются с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, срок уплаты наступает не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, - отмечает руководитель Управления ФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Обязанность уплаты таких платежей заканчивается только в случае официального прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности можно в сервисе «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн - сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные предприниматели», «Физические лица».

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой нагрузки Управление ФНС России по Псковской области рекомендует прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации.

При оформлении документов для этого можно воспользоваться информацией (включая пошаговую инструкцию), размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП».

Кроме того, на сайте ФНС России во вкладке «Налоговые калькуляторы» находится «Калькулятор расчета страховых взносов», с помощью которого плательщик может рассчитать сумму страховых взносов на ОМС и ОПС, в том числе, за не полный период деятельности, а также в размере 1 % исходя из суммы доходов.

Напомним, периоды деятельности включаются в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.