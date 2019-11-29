Общество

В 2019 году в Псковской области подъемные получили 27 врачей

В 2019 году в Псковской области подъемные выплаты получили 27 врачей. Об этом сообщили сегодня, 3 декабря, на заседании региональной администрации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко сообщила, что за текущий год медработниками на территории области были приватизированы 4 квартиры. К тому же, за бюджетные средства было приобретено 3 служебных квартиры на 6 млн рублей.

По программе «Земский доктор» было трудоустроено 12 врачей и 9 фельдшеров ФАПов. Марина Гаращенко отметила, что все трудоустроенные медработники получили все необходимые выплаты

Ожидается, что до конца 2019 года в регионе будет трудоустроено еще 10 врачей и 30 средних медицинских работников.