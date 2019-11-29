Общество

Александр Седунов предложил направить 5,5 млн рублей на поддержку заслуженных учителей РФ в Псковской области

Более 5,5 млн рублей предложили направить в 2020 году для поддержки заслуженных учителей РФ в Псковской области. Такое предложение озвучил начальник областного комитета образования Александр Седунов сегодня, 3 декабря, на заседании региональной администрации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Седунов напомнил, что в настоящий момент в регионе 355 заслуженных учителей РФ. Спикер подчеркнул, что с 1 сентября 2020 года планируется внести изменения в части увеличения базовых должностных окладов работников образовательных организаций.