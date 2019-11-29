Общество

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» отстает от графика из-за недостатков проектно-сметной документации

Мы переносим около 170 млн рублей на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» на следующий год. Это связано с недостатками проектной документации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 3 декабря, на заседании региональной администрации, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проектная документация не лезет ни в какие ворота», - заявил глава региона и отметил, что подрядчик был вынужден разрабатывать новые проекты. Таким образом образовалось отставание от срока почти на три месяца.

По состоянию на 25 ноября, фактически выполнено работ на сумму около 250 млн. руб., но оплатить их не представляется возможным в связи с отсутствием полного пакета документов в соответствии с контрактом.

Для ускорения производственного процесса необходимо задействовать около 300 человек с трехсменным графиком.

В связи с тем, что проектно-изыскательские работы были выполнены некорректно, в ходе исполнения контракта была выявлена необходимость внесения существенных изменений в проектно-сметную документацию и, как следствие, необходимость повторного прохождения государственной экспертизы.

По словам губернатора, проектная и сметная документация по проекту реконструкции стадиона «Машиностроитель», передана в ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» для повторного получения положительного заключения государственной экспертизы. А в адрес АО «Стройтрансгаз» направлены замечания ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» для устранения.

Михаил Ведерников отметил, что еще есть шансы получить финансирование на вторую очередь строительства.

Глава городской администрации Александр Братчиков заверил, что до 1 августа 2020 года стадион введут в эксплуатацию.