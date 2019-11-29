Общество

Сергей Грахов назвал ключевые проблемы при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Псковской области при реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выявлено несколько ключевых проблем. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сегодня, 3 декабря, на заседании региональной администрации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, к примеру, это позднее заключение контрактов на работы. Грахов подчеркнул, что Новоржевский район до сегодняшнего дня не заключил контракт на благоустройство одной из территорий.

Также к основным проблемам он отнес не соблюдение подрядчиками сроков завершения работ, установленных контрактами и необоснованно длительная подготовка пакета документов после завершения работ.

Так, на 1 декабря не представлены в комитет на оплату документы администрациями Плюсского района (нет ни одной заявки), Дновского района (заявка подана только по 59 % работ), Новосокольнического района (заявки поданы только по 49% работ), Великолуского района (заявки поданы только по 55 % работ), Опочецкого района (заявки поданы только по 42% работ).

«Отмечу также низкий уровень вовлеченности населения в работу, инициативные группы по подготовке заявок на участие в программе собираются только там, где активно работают депутаты, в том числе оказывая всестороннюю помощь в подготовке заявки», - заявил Сергей Грахов.