Общество

Василий Осипов: Ситуация с благоустройством Городского вала в Опочке требует незамедлительного решения

Техническая готовность общественной территории Городского вала в Опочке, работы по благоустройству которой ведутся в настоящее время, составляет 58%. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сегодня, 3 декабря, на заседании региональной администрации, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отметим, что проект по благоустройству территории «Городской вал» в Опочке - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в категории «Исторические поселения».

На выполнение работ по проекту администрации Опочецкого района предоставлена дотация на сумму 50 млн рублей., в том числе грант из федерального бюджета в размере 50 млн рублей.

26 августа 2019 года между администрацией Опочецкого района и ЗАО «Псковагропромдорстрой» заключён муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по данному объекту.

«Срок исполнения контракта - до 29 ноября текущего года. Но работы на сегодняшний день не завершены, уровень технической готовности объекта - 58 %», - подчеркнул Грахов.

Заместитель губернатора Василий Осипов подчеркнул, что ситуация требует незамедлительного решения, такой низкий процент освоения средств к концу года «никуда не годится».