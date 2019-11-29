Общество

Михаил Ведерников: Ряд глав районов просто стоят в стороне и смотрят, как сами собой реализуются нацпроекты

В Псковской области есть ряд глав районов, которые просто стоят в стороне и смотрят, как реализуются сами собой нацпроекты.

Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 3 декабря, на заседании региональной администрации, во время обсуждения вопроса о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников отметил, что, в частности, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области работает в ручном режиме и всегда готов прийти главам районов на помощь при возникновении проблемных вопросов.

«Если тот или иной конкурс 4 раза не состоялся, я считаю, что это вина главы. Значит главе конкурс не нужен», - заявил губернатор и подчеркнул, что в таком случае денежные средства нужно направлять в районы, которые действительно в них нуждаются.

«Нацпроекты так же важны, как и майские указы президента. Мы призываем некоторых глав районов к активной и ответственной работе», - подчеркнул глава региона.

По его словам, в 2020 году деньги между районами будут распределяться, исходя из эффективности работы глав.