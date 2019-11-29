Общество

Отборочный этап детского фестиваля «Кукарача» в Пскове пройдет 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, в Городском культурном центре пройдет очный отборочный этап III фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений г. Пскова и Псковской области «Кукарача». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском молодежном центре, в отборе примут участие коллективы и сольные исполнители из 10 городов. Поддержать участников могут все желающие. Вход свободный.

Участники детского фестиваля «Кукарача» продемонстрируют свои умения в трёх номинациях: вокал (народный и эстрадный), хореография (народная, современная и классическая) и художественное слово.

Оценивать выступления участников будет компетентное жюри:

Людмила Масленникова - преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. В 1986 году окончила Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Ярославский государственный театральный институт по специализации «Актер драматического театра и кино». Является членом союза театральных деятелей РФ, членом российской общественной Академии голоса, председатель предметно-цикловой комиссии театрального творчества Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Также Людмила Яковлевна является преподавателем сценической речи актерского курса при Псковском академическом театре драмы.

Татьяна Комиссаровская - режиссер театра и педагог по сценической речи и дыхательной гимнастике. В 1981 году окончила Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской по специальности «Режиссура драмы». Повышала квалификацию профессионального мастерства в Ленинградском государственном институте Театра музыки и Кинематографии на кафедре Георгия Товстоногова у преподавателя Аркадия Иосифовича Кацмана. Свыше 20 лет работала преподавателем режиссуры и актёрского мастерства в Псковском областном училище культуры. Была режиссёром, продюсером и автором программ Псковской областной студии телевидения. С апреля 2014 г. создала на базе ПсковГУ студенческий открытый театр «Ахтеатр», где является режиссёром и художественным руководителем. Поставила девять полнометражных спектаклей. Её коллектив - участник городских, областных, российских и международных конкурсов. Имеет почетные грамоты, главной из которых является Почётная грамота министра культуры за большой вклад в развитие культуры.

Марина Курчавова – преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова отделения «музыкальное искусство эстрады». Окончила полный курс Псковского областного музыкального училища по специальности «народные инструменты» в 1983 году. Солистка военного оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации.



Евгения Шургалина - преподаватель высшей категории Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова кафедры хореографических дисциплин. Окончила «Московский государственный университет культуры и искусств» по специальности «Народное художественное творчество».

Отборочный этап фестиваля «Кукарача» пройдёт 6 декабря в 15:30 в Городском культурном центре (Пл. Победы, 1). Вход свободный.

Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, комитета по социальной защите населения Псковской области, комитета по образованию Псковской области.



Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.