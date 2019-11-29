Общество

Почта России организует доставку паспортов болельщика UEFA 2020

Почта России организует доставку персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в России в 98 городов страны и по всему миру.

Как сообщает пресс-служба Почты России, российские зрители матчей UEFA 2020 в Санкт-Петербурге могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в 112 отделениях почтовой связи в 98 городах России при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя*. При получении нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID.

Доставка FAN ID будет для болельщиков бесплатной. По России паспорта болельщика будут пересылаться до определенных отделений связи «заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения», в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом.

Каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге, нужно получить Паспорт болельщика. Он обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе и безвизовый въезд в Россию для иностранцев. Fan ID представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.

Оформить заявку на получение Паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www.fan-id.ru или в центрах выдачи FAN ID. Первый такой центр открылся в Санкт-Петербурге 3 декабря.

Свои Fan ID уже получили первые зрители. В открытии центра приняли участие замглавы Минкомсвязи России Олег Пак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и экс-вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев. Позднее еще один центр откроется в Москве.