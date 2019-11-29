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Общество

Фасоль из Белоруссии и мука из Германии не прошли карантинный фитосанитарный контроль в Псковской области

03.12.2019 14:57|ПсковКомментариев: 1

В минувшие выходные при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был запрещён ввоз двух тонн сушеной фасоли.

Подкарантинная продукция перемещалась автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в Санкт-Петербург без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, при проведении документарного контроля в ФКП «Бурачки», расположенном на российско-латвийской границе в Псковской области, были выявлены нарушения законодательства в сфере карантина растений при ввозе 380 килограммов пшеничной и ржаной муки, которая следовала из Литвы в Казахстан. Фитосанитарный сертификат, выданный Национальной организацией по карантину и защите растений Германии, был признан недействительным, так как документ был оформлен должностным лицом уже после фактического убытия груза с территории государства. Также фактический номер прицепа транспортного средства не соответствовал номеру, указанному в фитосанитарном сертификате.

Ввоз двух тонн фасоли и 380 килограммов муки на территорию Российской Федерации запрещен, оформлены акты о возврате грузов.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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