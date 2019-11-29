Общество

В Псковской области трудоустроено более 20% людей с ограниченными возможностями

В Псковской области трудоустроено более 20% людей с ограниченными возможностями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные были озвучены на праздничном концерте, посвященном Международному дню инвалидов, который прошел в Пскове.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова псковичей с ограниченными возможностями здоровья поздравила председатель комитета соцзащиты Ольга Евстигнеева. Она зачитала приветственный адрес, в котором сообщается, что в псковском регионе проживает около 50 тысяч людей с инвалидностью. «С учетом региональной демографической ситуации для нас очень важно, чтобы потенциал для них был реализован в полной мере, чтобы для них были предоставлены комфортные условия проживания и работы», - отметил Михаил Ведерников и напомнил, что на территории Псковской области реализовано множество моделей обучения, воспитания и трудоустройства инвалидов, которые доказали свою результативность. Это Центр лечебной педагогики, Производственно-интеграционные мастерские, модель сопровождаемого проживания инвалидов.

«Благодаря работе общественников, муниципальных и государственных органов власти в Псковской области трудоустроено более 21% людей с ограниченными возможностями, что выше среднего показателя по стране», - подчеркнул губернатор. Кроме того, в приветственном адресе Михаила Ведерникова отмечается, что псковичи-инвалиды в последнее время все чаще участвуют в жизни региона и своим примером помогают укрепить веру в свои силы.

В заключение губернатор пожелал всем здоровья, оптимизма, мужества и благополучия.