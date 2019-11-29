Общество

Пушкиногорские единороссы приняли участие в митинге, посвященном Дню Неизвестного солдата

В поселке Пушкинские Горы активисты и сторонники «Единой России» приняли участие в митинге, посвященном Дню Неизвестного солдата. Траурное мероприятие, организованное в рамках партийного проекта «Историческая память», состоялось 3 декабря на центральном воинском захоронении, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Всего на митинг собралось около 60 местных жителей. Представители разных поколений почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Сегодня очень торжественный и волнительный день. День памяти солдат, которые отдали свои жизни во имя Родины и которые по сей день являются неизвестными, - обратился к пушкиногорцам заместитель главы района, секретарь первичного отделения Партии Виктор Иванов. – Давно отгремела война, но и сегодня кровоточат ее раны, ведь до сих пор не все павшие воины захоронены с должными почестями. Осталось еще немало окопов и блиндажей, где, возможно, лежат останки безымянных героев. А это означает, что война не закончилась, она и не закончится, пока не захоронен последний солдат. Вечная память и слава героям, отдавшим свои жизни ради спасения мира от фашистского порабощения!»

В память о великом подвиге потомки победителей возложили цветы к мемориалу.