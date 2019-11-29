Общество

Прокуратура требует решить проблему с освещением улицы Партизанской в Пыталово

Прокуратура Пыталовского района по обращению местного жителя проведена проверка соблюдения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в вечернее и ночное время освещение большей части улицы Партизанской в городе Пыталово отсутствует, что создает угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий и причинения вреда жизни и здоровью граждан.

По результатам проверки прокуратура направила в суд административное исковое заявление о понуждении администрации городского поселения «Пыталово» принять меры по обеспечению освещения улицы Партизанской.