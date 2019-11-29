Общество

Отделение ПФР по Псковской области информирует граждан с ограниченными возможностями о способах получения государственных услуг ПФР

Граждане, которые признаны в установленном порядке инвалидами, имеют право на получение государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации.

Воспользоваться государственными услугами Пенсионного фонда данная категория граждан может:

- на дому, с помощью сотрудника выездной мобильной клиентской службы Пенсионного фонда. Мобильная клиентская служба ориентирована, прежде всего, на граждан, которые не имеют возможности приехать в Управление Пенсионного фонда для консультации, например, по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста.

- в клиентских службах Управлений Пенсионного фонда в городах и районах Псковской области, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и маломобильных групп населения.

с помощью сервисов Личного кабинета гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. Большинство государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом, можно получить в электронном виде. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг и войти в «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

Граждане с инвалидностью могут воспользоваться всеми доступными электронными государственными услугами ПФР в том числе:

подать заявление о назначении и способе доставки любого вида пенсии, или о перерасчете пенсии;

получить информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах и заказать соответствующую справку при необходимости;

подать заявление об изменении статуса занятости (этот сервис актуален для тех граждан, кто получает выплаты по линии ПФР, зависящие от факта работы);

подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой;

подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;

распорядиться набором социальных услуг (подать заявление об установлении, об отказе или о возобновлении НСУ);

получить информацию об установленных социальных выплатах и заказать справку при необходимости;

заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

Добавим, что у официального сайта Пенсионного фонда существует также специальная версия для людей с ослабленным зрением. Она дублирует информацию с сайта, но отличается специальными настройками. Все публикуемые материалы можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для слабовидящих граждан.

Также отметим, что передвижная мобильная клиентская служба Отделения ориентирована на тех, кто не имеет возможности прийти или приехать в районное Управление по состоянию здоровья или в силу возраста, а также на жителей отдаленных сел и поселков региона.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте