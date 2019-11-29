Отделение ПФР по Псковской области информирует граждан с ограниченными возможностями о способах получения государственных услуг ПФР

Граждане, которые признаны в установленном порядке инвалидами, имеют право на получение государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации.
Воспользоваться государственными услугами Пенсионного фонда данная категория граждан может:
- на дому, с помощью сотрудника выездной мобильной клиентской службы Пенсионного фонда. Мобильная клиентская служба ориентирована, прежде всего, на граждан, которые не имеют возможности приехать в Управление Пенсионного фонда для консультации, например, по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста.
- в клиентских службах Управлений Пенсионного фонда в городах и районах Псковской области, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и маломобильных групп населения.
Граждане с инвалидностью могут воспользоваться всеми доступными электронными государственными услугами ПФР в том числе:
подать заявление о назначении и способе доставки любого вида пенсии, или о перерасчете пенсии;
получить информацию о назначенной пенсии и социальных выплатах и заказать соответствующую справку при необходимости;
подать заявление об изменении статуса занятости (этот сервис актуален для тех граждан, кто получает выплаты по линии ПФР, зависящие от факта работы);
подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой;
подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
распорядиться набором социальных услуг (подать заявление об установлении, об отказе или о возобновлении НСУ);
получить информацию об установленных социальных выплатах и заказать справку при необходимости;
заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
Добавим, что у официального сайта Пенсионного фонда существует также специальная версия для людей с ослабленным зрением. Она дублирует информацию с сайта, но отличается специальными настройками. Все публикуемые материалы можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для слабовидящих граждан.
Также отметим, что передвижная мобильная клиентская служба Отделения ориентирована на тех, кто не имеет возможности прийти или приехать в районное Управление по состоянию здоровья или в силу возраста, а также на жителей отдаленных сел и поселков региона.
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте