Общество

Глава Пыталовского района оштрафована за просроченную задолженность по контрактам

В деятельности администрации Пыталовского района выявлены нарушения требований закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, на момент проверки администрация Пыталовского района имела просроченную задолженность по 7 исполненным муниципальным контрактам 2015 - 2018 на сумму более 4 миллионов рублей, что нарушало права поставщиков, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Причиной образования у администрации Пыталовского района кредиторской задолженности явилось затруднительное финансовое положение, что не освобождает заказчика от предусмотренной законом ответственности.

По результатам проверки прокуратурой района возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого глава Пыталовского района привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Благодаря принятыми мерам прокурорского реагирования задолженность перед предпринимателями погашена в полном объеме.