Общество

Подведены итоги регионального грантового конкурса среди молодежи

В Псковской области подведены итоги регионального грантового конкурса среди физических лиц в возрасте 18 до 35 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В числе победителей - 11 проектов в шести номинациях. Суммы грантов составили 50, 100 и 200 тыс. рублей. На эти цели из областного бюджета выделено 1 млн рублей.

Лидирующие позиции в рейтинге экспертной комиссии заняли Нина Антипова с проектом «Культпросвет» и Василий Демидов, который представил проект «Портал освещения мероприятий области «НКО Online».

Напомним, что всего было подано более 70 заявок со всей территории Псковской области. Регистрация осуществлялась через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».