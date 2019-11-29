Общество

«Империал» привлек внимание псковичей к благотворительности

Депутат Псковской городской Думы, директор розничной сети «Пчелка» гипермаркета «Империал» Юлия Пожидаева рассказала о том, как в этом торговом центре проходит благотворительный марафон «Щедрый вторник». Как Юлия Пожидаева сообщила 3 декабря в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, для «Империала» марафон «Щедрый вторник» - инфоповод, который помогает привлечь к благотворительности внимание общественности.

«С помощью "Щедрого вторника" можно привлечь внимание псковичей к благотворительности. Так, псковичи узнают о том, что могут помочь, например, пожилым людям, которые тоже нуждаются в радости, хотят быть счастливыми и получить какой-либо подарок», - отметила Юлия Пожидаева.

С ее слов, с 2017 года «Империал» - участник благотворительного марафона «Щедрый вторник». За период сотрудничества торговый центр передал 1165 наборов продуктов для малоимущих, 221 набор канцтоваров для детей, 261 набор на хозяйственные нужды малоимущих. Также Юлия Пожидаева отметила, что в 2018 году дети получили от торгового центра 258 подарков, а в ПРОО «Зоозащита» передано 669 наборов.

«Сейчас появились наборы «Бабушкина радость», которых передано пока еще только 9, - добавила Юлия Пожидаева. - Также у нас продаются авоськи, которые можно отдать на благотворительность. И некоторые после того, как купили авоську, не несут ее на специальные столы, чтобы передать, а оставляют себе. Ведь стоимость авоськи низкая. Намного дешевле так покупать».

Также депутат сообщила, что особой популярностью пользуется продукция для благотворительности, адресованной животным: «Необязательно покупать готовый набор. Можно передать и мешок корма».

Напомним, «Пчелке» в действует инициатива - «Купил-Отдал Добрую Авоську». Так, за 2018 год - в результате акции - было собрано более 2,5 тонн гуманитарной помощи. Это в основном продукты питания и товары для животных. На общую сумму около 250 000 рублей. Также в «Щедрый Вторник» в «Империале» действуют акции «Добрая Авоська», а в месте выкладки появились новые для посетителей наборы «Бабушкина радость» и «Новогодний подарок».

«Щедрый вторник» - международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. «Щедрый вторник» появился в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. В России движение существует четвертый год. «Щедрый вторник» поддерживают актеры, музыканты, политики, а также больше 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. В Пскове акции, приуроченные к «Щедрому вторнику», проводятся в третий раз.