Общество

Псковская таможня передала в администрацию президента орден славы III степени

В ноябре Псковской таможней в управление президента Российской Федерации по государственным наградам администрации президента Российской Федерации передан орден славы III степени.

При осуществлении контрольных мероприятий сотрудники таможни выявили, что гражданин Российской Федерации, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через пункт пропуска Бурачки на российско-латвийской границе, перемещал незадекларированный и не представленный таможенному контролю орден славы III степени, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Согласно экспертному заключению, орден славы относится к категории культурных ценностей и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

В рамках расследования возбужденного дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) гражданин не представил в таможенный орган пояснений и документов о принадлежности ордена. Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Физическим лицом при вывозе с таможенной территории ЕАЭС товаров, относящихся к культурным ценностям, таможенному органу должны быть предоставлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений (заключение, выдаваемое государственным органом государства - участника ЕАЭС, осуществляющим контроль за перемещением культурных ценностей - министерством культуры России), и данный товар должен быть задекларирован в пассажирской таможенной декларации.