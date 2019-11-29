Дополнительные средства будут выделены Пскову из областного бюджета на празднование Нового года

По поручению губернатора псковского региона Михаила Ведерникова городу Пскову будут выделены дополнительные средства на празднование Нового года. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря, в ходе совещания, прошедшего в администрации города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам главы администрации города Александра Братчикова, муниципалитет вынесет предложения по назначению выделенной суммы. Кроме того, в рамках совещания было принято решение о проведении личных встреч с представителями псковского бизнеса с целью привлечения их к праздничному оформлению города. Особое внимание будет уделено магазинам и торговым центрам, кафе, расположенным на центральных улицах.
Более подробная информация будет озвучена 4 декабря в рамках большого совещания, посвященного новогодним торжествам.