Общество

Псковские власти задумались о перезагрузке рождественских городских ярмарок

Праздничная новогодняя ярмарка в Пскове пройдет с 25 по 31 декабря. Возможно, в этом году она будет выглядеть не так, как обычно. Об этом стало известно в рамках совещания, которое прошло сегодня,3 декабря, в администрации муниципалитета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, власти задумались о смене парусиновых палаток на деревянные домики. Кроме того, срок проведения ярмарки может быть увеличен. Продумывается и ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке - приоритет будет отдаваться товарам праздничной тематики и безалкогольному глинтвейну.

Торги по елочным базарам будут разыграны 10 декабря. Оценка будет проводиться по внешнему виду.